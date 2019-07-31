Стало известно, сколько зарабатывает важный специалист в дальневосточной столице, сообщает DEITA.RU.

Сервис поиска работы Superjob озвучил среднюю зарплату курьера в крупных городах России. Как оказалось, во Владивостоке такой сотрудник может получать до 26 тысяч рублей в месяц.

Примечательно, что по данным сервиса, за год этот показатель не изменился и остался на прежнем уровне.

В соседнем от Владивостока Хабаровске зарплата курьера составляет 25 тысяч рублей.

В Москве такой специалист может рассчитывать на ежемесячное вознаграждение в размере 35 тысяч, а в Санкт-Петербурге - на 29.

Дмитрий Шевченко