Стало известно, сколько зарабатывает важный специалист, сообщает DEITA.RU.

Сервис поиска работы Superjob провёл анализ заработных плат менеджеров по продажам в крупнейших городах страны. Выяснилось, что средняя зарплата таких специалистов во Владивостоке составляет 83 тысячи рублей.

При этом, отмечается, что уровень вознаграждения существенно увеличился с прошлого года, когда он составлял 64 тысячи.

В Москве такой же специалист получает ещё больше - до 110 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге - до 90 тысяч.

В соседнем от Владивостока Хабаровске менеджер по продажам может рассчитывать на 79 тысяч рублей.

Дмитрий Шевченко