Стало известно, сколько зарабатывает важный специалист во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Средняя зарплата менеджера по работе с клиентами в дальневосточной столице составляет 56 000 рублей в месяц.

Такими данными делится сервис поиска работы Superjob. В Москве такие работники могут рассчитывать в среднем на заработок уже в 75 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – на 62 000 рублей в месяц.

В соседнем от Владивостока Хабаровске, подобный работник получает 54 000 рублей в месяц.

Напомним, что в обязанности менеджера по работе с клиентами, как правило, входит продажа товаров или услуг компании.

Дмитрий Шевченко