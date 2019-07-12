Специалист по продвижению товаров прилично зарабатывает в дальневосточной столице, сообщает DEITA.RU.

Средняя зарплата мерчендайзера во Владивостоке составляет 34 000 рублей. В соседнем Хабаровске этот же специалист может претендовать на немногим меньшую сумму - 32 000 рублей.



В столице России, в Москве мерчендайзер в среднем получает уже 45 000 рублей, а в Санкт-Петербурге - 37 000 рублей.

Данные предоставлены порталом Superjob на основе анализа зарплат в 70 крупнейших городах.

Дмитрий Шевченко