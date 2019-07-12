Источник изображения: Сергей Трэйне
Специалист по продвижению товаров прилично зарабатывает в дальневосточной столице, сообщает DEITA.RU.
Средняя зарплата мерчендайзера во Владивостоке составляет 34
000 рублей. В соседнем Хабаровске этот же специалист может претендовать на немногим меньшую сумму - 32 000 рублей.
В столице России, в Москве мерчендайзер в среднем получает уже 45 000 рублей, а в Санкт-Петербурге - 37 000 рублей.
Данные предоставлены порталом Superjob на основе анализа зарплат в 70 крупнейших городах.
Дмитрий Шевченко
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