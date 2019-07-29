Стало известно вознаграждение тех, кто охраняет офисы, сообщает DEITA.RU.

Средняя зарплата охранника офиса во Владивостоке составляет 34 000 рублей в месяц. Такими данными делится сервис поиска работы Superjob.

В Москве этот же специалист может рассчитывать на на заработок в 45 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 37 000 рублей в месяц.

В соседнем от Владивостока Хабаровске подобный работник получает уже 32 000 рублей.

Дмитрий Шевченко