Источник изображения: Сергей Трэйне
Стало известно вознаграждение тех, кто охраняет офисы, сообщает DEITA.RU.
Средняя зарплата охранника офиса во Владивостоке составляет 34 000 рублей в месяц. Такими данными делится сервис поиска работы Superjob.
В Москве этот же специалист может рассчитывать на на заработок в 45 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 37 000 рублей в месяц.
В соседнем от Владивостока Хабаровске подобный работник получает уже 32 000 рублей.
Дмитрий Шевченко
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