Как оказалось, работники космоса в России получают откровенно мало, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Изданию удалось узнать, что величина оклада российского космонавта составляет всего 63,8 тысячи рублей в месяц. При этом, месячный оклад космонавта-инструктора равняется 88,4 тысячи рублей, а кандидата в космонавты и того меньше — 60,9 тысячи.

Однако, космонавты могут рассчитывать не только на оклад. В их профессии предусмотрены разного рода надбавки. Так, как правило, они получают 25% к окладу за добросовестное исполнение обязанностей и ещё дополнительную зарплату по итогам года.

Помимо этого, космонавты, совершившие хотя бы один полёт, получают 69,6 тысячи рублей в месяц.

Дмитрий Шевченко