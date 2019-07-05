Стало известно, сколько получает важный специалист в дальневосточной столице, сообщает DEITA.RU.

Сервис поиска работы Superjob привёл данные об уровне зарплаты руководителя отдела продаж в крупных российских городах. Как оказалось, во Владивостоке такой специалист может претендовать на ежемесячное вознаграждение своего труда в размере 104 тысяч рублей. Более чем солидная сумма для города.

В Москве "РОП" получает и того больше. Там его зарплаты доход до 130 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге такой сотрудник тоже не будет бедствовать - в северной столице ему могут предложить 113 тысяч.

В соседнем от Владивостока Хабаровске ситуация уже по-скромнее: руководитель отдела продаж в этом городе может рассчитывать на зарплату в 100 тысяч рублей, что тоже очень хорошо для этого региона.

Дмитрий Шевченко