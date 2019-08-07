Стало известно, сколько зарабатывает важный специалист, сообщает DEITA.RU.

Средняя зарплата секретаря во Владивостоке составляет 30 000 рублей в месяц. Такие данные приводит сервис поиска работы Superjob в своей подборке.

Согласно данным организации, представители этой профессии в в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 40 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 33 000 рублей в месяц.

В соседнем от Владивостока Хабаровске, подобный работник получает чуть меньше – 29 000 рублей.

Дмитрий Шевченко