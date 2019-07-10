Стало известно, сколько зарабатывает важный специалист в дальневосточной столице, сообщает DEITA.RU.

Сервис поиска работы Superjob провёл анализ уровня зарплат торговых представителей во Владивостоке. Как оказалось, в среднем такие специалисты зарабатывают в месяц до 60 000 рублей.

В сравнении с прошлым годом этот показатель повысился - ранее он составлял 56 000 рублей.

В соседнем с Владивостоком Хабаровске подобный работник получает 58 000 рублей.

В Москве торговый представитель может рассчитывать на зарплату в среднем 80 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – до 66 000 рублей.

Дмитрий Шевченко