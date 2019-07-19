Стало известно, сколько зарабатывает важный специалист в дальневосточной столице, сообщает DEITA.RU.

Сервис поиска работы Superjob выяснил уровень средней зарплаты товароведа. По данным организации, во Владивостоке такой специалист получает 34 000 рублей в месяц.

В соседнем Хабаровске товаровед может претендовать на зарплату в 32 тысячи рублей.

Коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 45 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 37 000.

Дмитрий Шевченко