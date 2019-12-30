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Названа зарплата важного работника

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Электрогазосварщик – профессия нужная, и довольно сложная. Сколько зарабатывает в среднем такой специалист во Владивостоке – в материале DEITA.RU.

Как пишет портал Superjob, в столице Приморья такой специалист зарабатывает около 51 тысячи рублей. Куда состоятельнее представители этой профессии в Москве – их заработок составляет 60 тысяч рублей. Работники северной столицы, в свою очередь, получают около 55 тысяч в месяц – не многим больше, чем в центре Приморья.

Напомним, что 31 декабря стал ключевым для многих работников из самых разных сфер. Дело в том, что часть регионов и работодателей официально сделали его выходным. А вот кому-то в праздничный день предстоит и потрудиться. Так, среди дальневосточников официально отдохнут жители Магаданской, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областей и Якутии. Глава Приморья Олег Кожемяко оставил выбор за работодателями.

Александра Маслова

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