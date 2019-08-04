Заработную плату президента Украины Владимира Зеленского назвали в государственном управлении делами, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, Владимир Зеленский получает чуть больше тысячи долларов в месяц до вычета налогов. В июне 2019 года нынешний глава Украины получил 28 тысяч гривен (около 72 тысяч рублей или 1,1 тысячи долларов). Из них он уплатил 5460 гривен налога (14 тысяч рублей или около 215 долларов).

Предыдущий президент Украины Петр Порошенко задекларировал за 2018 год доход в размере 336 тысяч гривен, то есть 28 тысяч гривен в месяц, что совпадает с зарплатой Зеленского.

Накануне граждане Украины раскритиковали главу своего государства за фото. По их мнению, он копирует лидера России Владимира Путина или просто не делает то, что действительно должен делать.

Дмитрий Санников