Стало известно, сколько иностранцев живёт в стране, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова раскрыла изданию количество мигрантов, проживающих в стране. Как оказалось, на данный момент в России насчитывается более 10 миллионов иностранцев.

Преимущественно это граждане стран СНГ, при этом, самая большая часть из них — это трудовые мигранты, которых насчитывается более четырёх миллионов человек.

Кроме этого, Казакова назвала две отличительные черты миграционного потока. Первая — это рост числа легальных трудовых мигрантов, а вторая — увеличение претендентов на гражданство России.

В МВД отмечают незначительное снижение миграционного потока, однако, по мнению специалистов это связано с возвращением к обычным показателям, а не снижением миграционной привлекательности России.

Дмитрий Шевченко