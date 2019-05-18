Боевой потенциал армии России, по словам президента страны Владимира Путина, определит лазерное оружие, сообщает DEITA.RU. Об этом Путин рассказал на совещании по военной тематике

Поэтому реализовывать проекты по разработке лазерного оружия своевременно – крайне важно, заметил президент. При этом он предложил обдумать возможность испытаний лазерного комплекса «Пересвет» и гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал».

Добавим, что на неделе Путин посетил предприятия оборонной промышленности и поделился планами: купить не 16, а 76 Су-57, не увеличивая стоимость.

Анастасия Туркова