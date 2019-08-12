Источник изображения: осаго.онлайн/
Водителям можно не ползти всю дорогу, а притормаживать перед
радаром, сообщает DEITA.RU.
За сколько метров перед камерой надо снижать скорость, чтобы не получить штраф? Такой вопрос волнует многих водителей. Ответить на него точно нельзя – многое зависит от типа камеры.
Отличить их на дороге простой водитель все равно не сможет, так что автор канала
Info24Car в Яндекс.Дзен рекомендует снижать скорость на расстоянии 150-300 метров до камеры. Это самое распространенное значение.
Кроме того, не стоит забывать и о тех камерах, которые видят нарушения удаляющейся машины.
Елена Миронова
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