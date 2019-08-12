Водителям можно не ползти всю дорогу, а притормаживать перед радаром, сообщает DEITA.RU.



За сколько метров перед камерой надо снижать скорость, чтобы не получить штраф? Такой вопрос волнует многих водителей. Ответить на него точно нельзя – многое зависит от типа камеры.

Отличить их на дороге простой водитель все равно не сможет, так что автор канала

Info24Car в Яндекс.Дзен рекомендует снижать скорость на расстоянии 150-300 метров до камеры. Это самое распространенное значение.

Кроме того, не стоит забывать и о тех камерах, которые видят нарушения удаляющейся машины.

Елена Миронова