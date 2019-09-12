Названо самое опасное оружие России

Стало известно, каких российских разработок больше всего боятся иностранцы, сообщает DEITA.RU.

Начальник штаба ВВС Великобритании Джулиан Болл назвал главное оружие России, которое вызывает у страны беспокойство. Им стали знаменитые отечественные комплексы "Искандре", "Бастион-П" и С-400.



Британский военачальник отметил, что наличие у России столь грозного оружия заставляет королевство искать соизмеримые по силе ответы в области вооружений.

Болл также заявил, что Великобритания собирается задействовать системы, работающие на искусственном интеллекте, чтобы эффективно противостоять российским боевым комплексам.

Дмитрий Шевченко