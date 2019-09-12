Новости
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12 Сентябрь 2019, 18:15
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12 Сентябрь 2019, 17:30
Названо самое опасное оружие России
12 Сентябрь 2019, 15:45
Стало известно, каких российских разработок больше всего боятся иностранцы, сообщает DEITA.RU.
Начальник штаба ВВС Великобритании Джулиан Болл назвал главное оружие России, которое вызывает у страны беспокойство. Им стали знаменитые отечественные комплексы "Искандре", "Бастион-П" и С-400.
Британский военачальник отметил, что наличие у России столь грозного оружия заставляет королевство искать соизмеримые по силе ответы в области вооружений.
Болл также заявил, что Великобритания собирается задействовать системы, работающие на искусственном интеллекте, чтобы эффективно противостоять российским боевым комплексам.
Дмитрий Шевченко