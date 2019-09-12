telegr wh call

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Новости

Власти запретят уменьшать пенсии россиян

12 Сентябрь 2019, 18:30

Медведев придумал контракты для бедных

12 Сентябрь 2019, 18:25

Россиян жестко штрафуют за багажник на крыше

12 Сентябрь 2019, 18:15

«Остается молиться» — движение по «крайне аварийному мосту» продолжается

12 Сентябрь 2019, 18:00

Минимальную зарплату россиян собираются повысить

12 Сентябрь 2019, 17:45

Гражданам рассказали, как не потерять деньги в банке

12 Сентябрь 2019, 17:30

Названо самое опасное оружие России

12 Сентябрь 2019, 15:45

Ракета КНДР

Стало известно, каких российских разработок больше всего боятся иностранцы, сообщает DEITA.RU.

Начальник штаба ВВС Великобритании Джулиан Болл назвал главное оружие России, которое вызывает у страны беспокойство. Им стали знаменитые отечественные комплексы "Искандре", "Бастион-П" и С-400.

Британский военачальник отметил, что наличие у России столь грозного оружия заставляет королевство искать соизмеримые по силе ответы в области вооружений.

Болл также заявил, что Великобритания собирается задействовать системы, работающие на искусственном интеллекте, чтобы эффективно противостоять российским боевым комплексам.

Дмитрий Шевченко

Читайте также:

У границ России развязывается холодная война Россияне раскритиковали действия Шойгу США хотят окружить Китай ракетами

Последнее

Медведев отменил восьмичасовой рабочий день

Эра банкоматов подходит к концу

Куда россиянам девать детей, сказал Медведев

Музыкальный пикник ждёт гостей на острове Русский в эти выходные
‡агрузка...
Загрузка...