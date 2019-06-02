Японское агентство Kyodo заполучило рассекреченный внутренний документ Центрального Комитета КПСС, сообщает DEITA.RU.

Аналитическая записка была составлена в 1955 году министром иностранных дел Вячеславом Молотовым. Тогда советское правительство внимательно изучало сильные и слабые места накануне масштабных переговоров с Японией.

Самым слабым местом главный советский дипломат назвал формулировку Сан-Францисского мирного договора, который в 1951 году Япония подписала со странами-победительницами. На мирную конференцию не были приглашены представители пострадавшего от японской агрессии Китая, поэтому советская делегация договор подписать отказалась.

Самая спорная формулировка мирного договора – Япония отказалась от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова. При этом, в тексте не указывалось, в пользу какой именно страны отказывается.

Советское руководство планировало, если отношения между Москвой и Токио начнут улучшаться предлагалось в качестве жеста доброй воли передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые японская сторона называет Хабомаи. Однако для этого Япония должна была признать советский суверенитет над южной частью Курил и отказаться размещать на своей территории иностранные военные базы. В ответ на заключение договора Японии и США, СССР аннулировал свои предложения.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров по мирному договору на основе декларации 1956 года. Однако публично о разрыве договоров США и Японии речь не идет. Наиболее горячие японские головы и вовсе предлагают с помощью военной силы захватить Курильские острова.

Дмитрий Санников