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Названо точное время удара стихии
Метель, ветер и гололед ожидаются в регионе, сообщает
DEITA.RU.
Жителям Приморья стоит подготовиться к приходу зимы. Как сообщает портал «Примпогода», непогода придет в регион уже на этой неделе.
Все начнется 13 ноября. Из Китая придет циклон, который обрушит на Приморье дождь и снег на севере края. Весь день в регионе будет теплая погода.
Однако ночью резко похолодает, дождь перейдет в мокрый снег. Самые интенсивные осадки пройдут на востоке региона. Там ожидается, что снега выпадет в пределах 19 мм за 12 часов. Также синоптики предупреждают, что ночью и днем 14 ноября будет не только снег, но и гололед, а также метель и заносы на дорогах.
Также ожидается резкое похолодание сразу на 7-14 градусов и сильный ветер с порывами до 32 м/с на побережье.
Как отметил Борис Кубай, во Владивостоке снег ожидается 13 ноября после 19.00.
Елена Миронова