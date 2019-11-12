Названо точное время удара стихии

Метель, ветер и гололед ожидаются в регионе, сообщает DEITA.RU.



Жителям Приморья стоит подготовиться к приходу зимы. Как сообщает портал «Примпогода», непогода придет в регион уже на этой неделе.

Все начнется 13 ноября. Из Китая придет циклон, который обрушит на Приморье дождь и снег на севере края. Весь день в регионе будет теплая погода.

Однако ночью резко похолодает, дождь перейдет в мокрый снег. Самые интенсивные осадки пройдут на востоке региона. Там ожидается, что снега выпадет в пределах 19 мм за 12 часов. Также синоптики предупреждают, что ночью и днем 14 ноября будет не только снег, но и гололед, а также метель и заносы на дорогах.

Также ожидается резкое похолодание сразу на 7-14 градусов и сильный ветер с порывами до 32 м/с на побережье.

Как отметил Борис Кубай, во Владивостоке снег ожидается 13 ноября после 19.00.

Елена Миронова