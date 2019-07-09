Главной причиной кражи средств со счетов граждан названа их беспечность, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Центробанк выпустил отчёт, в котором обозначил три главных способа, которыми мошенники завладевают деньгами россиян.

Как оказалось, в топ-3 вошли использование невнимательности владельцев банковских карт, потеря устройства и его кража. На них приходится 29, 27 и 11 процентов всех подобных случаев соответственно.

Таким образом, только при помощи психологических манипуляций, злоумышленникам удаётся списать деньги с чужой карты в 60% случаев.

Расширенная статистика ещё более удручающая: более 80% хищений денежных средств производится с использованием методов социальной инженерии.

Эксперты бьют тревогу и настоятельно просят граждан перестать быть доверчивыми и строго рекомендуют проверять всю поступающую к ним информацию, а также не делать эмоциональных решений.

Дмитрий Шевченко