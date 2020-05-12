Названо условие для открытия летнего турсезона в России

Массовое нарушение россиянами режима самоизоляции может стать причиной, по которой открытие летнего туристического сезона в России будет откладываться, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко. По его словам, летний туристический сезон может состояться, только если граждане будут своевременно соблюдать ограничения, обусловленные эпидемией коронавирусной инфекции.

Российские регионы смогут начать снижать уровень карантинных мер только тогда, когда на их территории появятся устойчивая тенденция к снижению заболеваемости.

Ранее о том, что россиянам не следует особо рассчитывать полноценно провести свой летний отпуск у моря, равно, как и отдохнуть где-то на природе до конца года, заявлял член Совета Федерации Валерий Рязанский.