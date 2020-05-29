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Названо условие для снятия ограничений в вузах
Российское министерство образования и науки поручило вузам снимать ограничения из-за коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Известия".
При этом, как отметили в ведомстве, учебным заведениям стоит это делать только с учётом эпидемиологической обстановки в своём регионе и только с одобрения губернатора.
Согласно тексту распоряжения главы Минобрануки России Валерия Фалькова, запрет на посещение обучающимися вузов будет действовать до даты окончания ограничительных мер, определяемой руководителями субъектов.
Ранее в профильном министерстве заявили, что из-за эпидемии коронавируса, документы на поступление в вузы, которые находятся в ведении ведомства, будут приниматься дистанционно.