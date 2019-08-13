Стало известно, в каком случае россияне смогут работать на один день меньше, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Федерация независимых профсоюзов поддержала идею сокращения рабочей недели при условии сохранения размера оплаты труда.

Заместитель главы департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства аппарата ведомства Елена Косаковская отметил, что в мире уже давно существует тренд на уменьшение продолжительности рабочего дня.



При этом, сокращение рабочей недели входит список самых популярных идей по оптимизации трудового законодательства.

Ранее о возможном сокращении рабочей недели заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава правительства допустил переход на "четырёхдневку".

Вместе с этим, результаты опроса ВЦИОМА показали, что 48% россиян против сокращения рабочей недели.

Дмитрий Шевченко