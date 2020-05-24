Названо условие возобновления путешествий за границу

После 15 июня в России могут возобновить свою работу иностранные посольства, что станет одним из признаков того, что вскоре россияне вновь получать возможность посещать другие страны, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

О том, что примерно к этой дате Россия может также начать открывать границы и восстанавливать международное сообщение изданию рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

По его словам, только при соблюдении всех обозначенных условий, можно будет говорить о плавном возвращении к процессу международных путешествий из России за границу.

При этом, Горин подчеркнул, что лучше всего планировать туристические поездки на третий квартал текущего года.