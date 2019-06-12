Сократить рабочую неделю до четырех дней вместо пяти можно, но при соблюдении ряда условий, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс».

Первым и главным условием вице-премьер Татьяна Голикова посчитала выход граждан из теневой занятости, чтобы не снизилось к 2025 году количество трудоспособных. Не то чтобы правительство было обеспокоено по этому поводу, но пятнадцать миллионов россиян вывести из теневого сектора они заинтересованы.

А возможность перейти на четырехдневную неделю есть: технологии получили развитие, часть профессий может стать пережитком прошлого. Один рабочий день тоже может перестать быть необходимостью.

Без минусов не обойдется: нужно будет решить вопрос с соцвыплатами и зарплатами граждан. Но Голикова уверена, что проблем с этим не возникнет.

Анастасия Туркова