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Названо возможное время начала вакцинации от коронавируса
Применение начнется совсем не сразу после создания
Начало вакцинирования россиян от коронавируса может прийтись на рубеж 2020-2021 годов – такую точку зрения обозначил академик РАН, сообщает ИА DEITA.RU.
Ранее глава Минздрава назвал в качестве ориентировочной даты создания вакцины конец июля. Но массовое применение будет возможно совсем не сразу, пишет «Парламентская газета».
«Если идти традиционным путем, то вакцина может появиться не раньше конца этого – начала следующего года. Должна быть выбрана наиболее конкурентная вакцина. Поскольку ее разрабатывают в нескольких странах, конкурентных вакцин будет около сотни», – считает заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников.
Чтобы провести масштабную вакцинацию населения страны, необходимо изготовить около 70 миллионов доз, и для этого необходимы большие мощности. Правда, если прививать сначала тех, кто находится в зоне риска, запустить вакцинацию можно будет раньше.