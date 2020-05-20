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Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Названо возможное время начала вакцинации от коронавируса

прививки

Применение начнется совсем не сразу после создания

Начало вакцинирования россиян от коронавируса может прийтись на рубеж 2020-2021 годов – такую точку зрения обозначил академик РАН, сообщает ИА DEITA.RU.

Ранее глава Минздрава назвал в качестве ориентировочной даты создания вакцины конец июля. Но массовое применение будет возможно совсем не сразу, пишет «Парламентская газета».

«Если идти традиционным путем, то вакцина может появиться не раньше конца этого – начала следующего года. Должна быть выбрана наиболее конкурентная вакцина. Поскольку ее разрабатывают в нескольких странах, конкурентных вакцин будет около сотни», – считает заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников.

Чтобы провести масштабную вакцинацию населения страны, необходимо изготовить около 70 миллионов доз, и для этого необходимы большие мощности. Правда, если прививать сначала тех, кто находится в зоне риска, запустить вакцинацию можно будет раньше.

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