Названы 2 документа, которые сохранят вашу квартиру

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Мошеннические действия с недвижимостью сегодня не редкость, сообщает DEITA.RU.

Эксперты по недвижимости дали россиянам важный совет: 2 документа, которые стоит направить в Росреестр, чтобы не лишиться недвижимости.

Первое – запретить проводить сделки с недвижимостью без вашего личного присутствия. Второе – всегда письменно подтверждать свои намерения по сделкам в Росреестр, если первое заявление вы не писали.

Такие документы необходимы, если вы хотите оставить свою квартиру себе, а не мошенникам. Ведь в России участились случаи переписывания квартир с помощью подделанных электронных подписей.

Елена Миронова

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