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Названы 2 признака скорой «смерти» двигателя
Автомеханик рассказал, как двигатель предупреждает о том,
что с ним не все в порядке, сообщает DEITA.RU.
Ремонт, а уж, тем более, замена двигателя – дело очень затратное. Однако на неполадки водители обращают внимание только когда спасти мотор невозможно. Хотя сам двигатель посылает сигналы – если вовремя их уловить, можно обойтись недорогой профилактикой.
1 сигнал, как не странно, – ошибки на приборной панели. Не стоит игнорировать их – сразу гоните авто в сервис.
2 сигнал – уровень масла. Каждый производитель авто рассчитывает на опреденный объем масла в системе и его расход. И как только вы заметите, что приходится подливать масло в мотор чаще обычного, – бегите в сервис.
Елена Миронова