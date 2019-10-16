Названы 2 признака скорой «смерти» двигателя

Автомеханик рассказал, как двигатель предупреждает о том, что с ним не все в порядке, сообщает DEITA.RU.



Ремонт, а уж, тем более, замена двигателя – дело очень затратное. Однако на неполадки водители обращают внимание только когда спасти мотор невозможно. Хотя сам двигатель посылает сигналы – если вовремя их уловить, можно обойтись недорогой профилактикой.

1 сигнал, как не странно, – ошибки на приборной панели. Не стоит игнорировать их – сразу гоните авто в сервис.

2 сигнал – уровень масла. Каждый производитель авто рассчитывает на опреденный объем масла в системе и его расход. И как только вы заметите, что приходится подливать масло в мотор чаще обычного, – бегите в сервис.

Елена Миронова