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6 Декабрь 2019, 18:15

Названы 3 грубые ошибки при замене антифриза

двигатель

Некоторые из них могут привести к травмам

Следить за уровнем антифриза в системе автомобиля необходимость для всех автолюбителей, сообщает ИА DEITA.RU. Однако не все водители знают, как правильно это сделать и не совершить грубых ошибок.

Эксперты издания «Автовзгляд» составили список самых распространенных ошибок.

Первая – проверять уровень антифриза на заведенной машине. Это не просто ошибка – такая невнимательность может привести к травмам. Смесь пара и горячего антифриза может фонтаном ударить вам в лицо. Проверять количество жидкости стоит утром – перед запуском двигателя. Важно делать это на ровной поверхности.

Вторая ошибка – смешивать. Доливать в бачок расширителя можно только такой же антифриз – того же цвета. Важно придерживаться рекомендаций производителя автомобиля.

Третья ошибка – наливать больше или меньше нормы. Как правило, стоит наливать антифриза столько, чтобы его уровень находился между отметками min и max. Тогда его количество будет оптимальным.

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