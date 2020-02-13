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Названы 3 грубые ошибки при замене антифриза
Некоторые из них могут привести к травмам
Следить за уровнем антифриза в системе автомобиля
необходимость для всех автолюбителей, сообщает ИА DEITA.RU. Однако не все
водители знают, как правильно это сделать и не совершить грубых ошибок.
Эксперты издания «Автовзгляд» составили список самых распространенных ошибок.
Первая – проверять уровень антифриза на заведенной машине. Это не просто ошибка – такая невнимательность может привести к травмам. Смесь пара и горячего антифриза может фонтаном ударить вам в лицо. Проверять количество жидкости стоит утром – перед запуском двигателя. Важно делать это на ровной поверхности.
Вторая ошибка – смешивать. Доливать в бачок расширителя можно только такой же антифриз – того же цвета. Важно придерживаться рекомендаций производителя автомобиля.
Третья ошибка – наливать больше или меньше нормы. Как правило, стоит наливать антифриза столько, чтобы его уровень находился между отметками min и max. Тогда его количество будет оптимальным.