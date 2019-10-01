Названы 3 лучшие авто для новичков

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Такие машины не жалко поцарапать и недорого восстановить, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».

Автоэксперты составили рейтинг лучших авто, которые стоит выбрать начинающим водителям. Все три машины – иномарки бюджетного класса.

На третьем месте - Chevrolet Lanos. 86 лошадиных сил и 1,5-литровый двигатель.

На втором месте - Hyundai Accent. 100 или 115 «лошадей» и двигатель 1,4 или 1,6 лс.

Первое место занял Ford Focus второго поколения. Чаще всего встречается с двигателем 1,6 литра и пятиступенчатой механикой.

Елена Миронова

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