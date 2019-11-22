Названы 3 метки от автоугонщиков

Если вы заметили подобное возле своей машины, перегоняйте ее на охраняемую стоянку, сообщает DEITA.RU.



У автоугонщиков есть специальный шифр – воры заранее метят автомобили, которые хотят угнать. Зная такие метки, владельцы смогут позаботиться о безопасности машины.

Битая бутылка

Так обычно помечали машины еще в СССР. Но возраст метода не мешает опытным ворам пользоваться им и сегодня.

Мусор под машиной

Может показаться, что это дворник так плохо поработал. На самом деле, распространена практика подкупа дворников: они каждый день видят машины и их владельцев и могут точно знать, какая машина долго без присмотра. А мусор под ней – знак угонщикам.

Реклама под дворниками

Тут тоже все просто – несколько дней не убирали, значит – к машине не подходили. Это означает для воров одно – хозяин у машины далеко, за ней не следят – можно угонять.

Елена Миронова