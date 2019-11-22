Новости
Названы 3 метки от автоугонщиков
22 Ноябрь 2019, 02:45
ГИБДД будет лишать прав даже без ведома водителей
22 Ноябрь 2019, 02:00
Видео: водители берут штурмом наркодиспансеры
22 Ноябрь 2019, 01:15
Смартфоны и телевизоры подорожают – закон принят
22 Ноябрь 2019, 00:30
Дадут ли пенсию за службу в армии, сказали в ПФР
21 Ноябрь 2019, 23:45
ГИБДД планирует революцию в дорожном движении
21 Ноябрь 2019, 23:15
«Подозреваемых нет»: на «Восточном» деньги воруют призраки
21 Ноябрь 2019, 22:45
Правительство Медведева отменило дорогую медкомиссию на водительские права
21 Ноябрь 2019, 22:05
Названы 3 метки от автоугонщиков
Если вы заметили подобное возле своей машины, перегоняйте ее
на охраняемую стоянку, сообщает DEITA.RU.
У автоугонщиков есть специальный шифр – воры заранее метят автомобили, которые хотят угнать. Зная такие метки, владельцы смогут позаботиться о безопасности машины.
Битая бутылка
Так обычно помечали машины еще в СССР. Но возраст метода не мешает опытным ворам пользоваться им и сегодня.
Мусор под машиной
Может показаться, что это дворник так плохо поработал. На самом деле, распространена практика подкупа дворников: они каждый день видят машины и их владельцев и могут точно знать, какая машина долго без присмотра. А мусор под ней – знак угонщикам.
Реклама под дворниками
Тут тоже все просто – несколько дней не убирали, значит – к машине не подходили. Это означает для воров одно – хозяин у машины далеко, за ней не следят – можно угонять.
Елена Миронова