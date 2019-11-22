telegr wh call

Новости

Названы 3 метки от автоугонщиков

22 Ноябрь 2019, 02:45

ГИБДД будет лишать прав даже без ведома водителей

22 Ноябрь 2019, 02:00

Видео: водители берут штурмом наркодиспансеры

22 Ноябрь 2019, 01:15

Смартфоны и телевизоры подорожают – закон принят

22 Ноябрь 2019, 00:30

Дадут ли пенсию за службу в армии, сказали в ПФР

21 Ноябрь 2019, 23:45

ГИБДД планирует революцию в дорожном движении

21 Ноябрь 2019, 23:15

«Подозреваемых нет»: на «Восточном» деньги воруют призраки

21 Ноябрь 2019, 22:45

Правительство Медведева отменило дорогую медкомиссию на водительские права

21 Ноябрь 2019, 22:05

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Названы 3 метки от автоугонщиков

Лексус светлый фара

Если вы заметили подобное возле своей машины, перегоняйте ее на охраняемую стоянку, сообщает DEITA.RU.

У автоугонщиков есть специальный шифр – воры заранее метят автомобили, которые хотят угнать. Зная такие метки, владельцы смогут позаботиться о безопасности машины.

Битая бутылка

Так обычно помечали машины еще в СССР. Но возраст метода не мешает опытным ворам пользоваться им и сегодня.

Мусор под машиной

Может показаться, что это дворник так плохо поработал. На самом деле, распространена практика подкупа дворников: они каждый день видят машины и их владельцев и могут точно знать, какая машина долго без присмотра. А мусор под ней – знак угонщикам.

Реклама под дворниками

Тут тоже все просто – несколько дней не убирали, значит – к машине не подходили. Это означает для воров одно – хозяин у машины далеко, за ней не следят – можно угонять.

Елена Миронова

Читайте также:

Полиция объявила о месяце автоугонов

Автоугонщики вооружились американским способом угона авто

Медведев забыл про ГЛОНАСС для дальневосточников

Популярное

Гаражи со снегоуборочной техникой сгорели в Приморье

Права будут отбирать при отказе от диспансеризации

Правительство Медведева отменило дорогую медкомиссию на водительские права

Горожане не оценили прорывной инициативы мэрии
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...