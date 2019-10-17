Названы 3 опасности от листвы для авто

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Многие автолюбители не обращают внимания на упавшую на авто
листву, сообщает DEITA.RU.
Осенью автолюбителям стоит обращать больше внимания на то, как выглядит машина перед началом движения. В частности, нет ли на ней опавших листьев. Автоэксперт составил список из 3 опасностей, которые таят в себе сухие листья на машине.
Сломанные дворники
Многим водителям лень выходить и очищать лобовое стекло вручную, поэтому они предполчитают включиать дворники. А их работа на сухую, да еще и с листвой быстро выведет щетки из строя.
Листья попадают в салон
Внутри они крошатся и щабиваются по углам. В них размножаются насекомые и образуется плесень. А это очень вредно для людей.
Забиваются в систему вентиляции
Постепенно попадая в вентиляцию, листя застревают в ней. В этом коме также образуется плесень, которую задувает прямиком в салон.
Елена Миронова