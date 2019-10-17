Названы 3 опасности от листвы для авто

Многие автолюбители не обращают внимания на упавшую на авто листву, сообщает DEITA.RU.



Осенью автолюбителям стоит обращать больше внимания на то, как выглядит машина перед началом движения. В частности, нет ли на ней опавших листьев. Автоэксперт составил список из 3 опасностей, которые таят в себе сухие листья на машине.

Сломанные дворники

Многим водителям лень выходить и очищать лобовое стекло вручную, поэтому они предполчитают включиать дворники. А их работа на сухую, да еще и с листвой быстро выведет щетки из строя.

Листья попадают в салон

Внутри они крошатся и щабиваются по углам. В них размножаются насекомые и образуется плесень. А это очень вредно для людей.

Забиваются в систему вентиляции

Постепенно попадая в вентиляцию, листя застревают в ней. В этом коме также образуется плесень, которую задувает прямиком в салон.

Елена Миронова