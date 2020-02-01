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Названы 3 опасные способа торможения
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31 Январь 2020, 23:00
Названы 3 опасные способа торможения
Некоторым из них водителей учили в автошколе
Уметь правильно тормозить – едва ли не самый важный навык
для водителя. Однако не все умеют делать это правильно и безопасно, сообщает
DEITA.RU.
Эксперты журнала «За рулем» составили список из трех опасных приемов. Особенно не рекомендуется применять эти приемы зимой.
Имитация работы ABS – такой прием часто применяют водители, которые начинали ездить еще в советские годы. Они дают советы быстро нажимать и отпускать педали тормоза, как бы имитируя работу современной системы торможения. Однако ни один человек не в состоянии 20 раз в секунду проделать такие движения. К тому же, в экстренной ситуации есть большой риск не сориентироваться.
Тормозить двигателем – такую рекомендацию дают для авто с механической коробкой передач. Но и этот способ невозможно рекомендовать для использования в экстренной ситуации – на льду, например.
Третий совет – тормозить ручником. Такой прием еще и очень опасный.