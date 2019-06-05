Если вы еще не любите полный привод, даем вам три повода, сообщает DEITA.RU.
Итак, экономия топлива.
Полный привод дает тягу на все колеса в любой ситуации, даже на разбитых дорогах и резких поворотах. Правда, расход топлива вырастет из-за повышенной нагрузки, это надо учитывать. Однако, если полный привод подключается автоматически он сработает лишь при необходимости, что более экономично.
Улучшение разгонной динамики
Обычно автомобиль с AWD имеет тягу всего на одну ось переднюю или заднюю. Тяга, если сравнить авто с подключенным полным приводом и неактивным, лучше у последнего. Но лишь при ускорении с ходу. В остальном полный привод более эффективен для набора скорости даже с места.
Удобно эксплуатировать каждый день
Он универсален, сгодится и на трассе, и в переулках.
Поскольку AWD активируется при необходимости при пробуксовке колес ведущей оси, он поможет преодолеть скользкий подъем или выехать из сугроба.
Анастасия Туркова