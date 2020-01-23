Названы 3 привычки, которые убивают авто зимой

Водители часто пренебрегают советами от специалистов, сообщает DEITA.RU.



Зима, пожалуй, самое сложное время для автомобилей: холод и реагенты просто не могут благотворно влиять на авто. Эксперты журнала «За рулем» составили список из привычек водителей, которые убивают машины.

Привычка 1 – не прогревать авто

Езда на холодную – одно из самых губительных занятий. Хотя бы 5-10 минут спасут вас от ремонта двигателя и коробки передач. Ведь замерзшее за ночь масло стекает вниз и не может смазывать все детали для их нормальной работы.

Также рекомедуется еще и следующие 5-10 минут ехать плавно, на пониженных оборотах.

Привычка 2 – газовать

Старт со всех светофоров с пробуксовкой наносит вред и резине, и коробке передач, и подшипникам.

Резкое торможение выводит из строя детали тормозной системы.

Привычка 3 – отказ от мойки

Многие водители предпочитают зимой вообще не мыть машину – зачем, ведь через полчаса все равно будет грязной. Тем не менее, мыть авто надо регулярно: слой грязи и реагентов разъедает кузов и резинки. Так что частота моек зимой не может быть меньше, чем летом.

Елена Миронова