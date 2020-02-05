Новости
Названы 3 продукта, которые подделывают чаще всего
5 Февраль 2020, 01:15
Хакеры научились воровать деньги из-за паники от коронавируса
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Путин рассмешил общественность ПООПами
4 Февраль 2020, 23:45
«Февраль...»: Медведев раскрыл тайну своего отдыха
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Люди Медведева возглавят «Почту России»
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Вместо совещания: российских чиновников отправили убирать снег
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Песков сказал, полетит ли Путин в Китай
4 Февраль 2020, 21:45
Цены на авиабилеты вырастут в ночь на среду
4 Февраль 2020, 21:15
Названы 3 продукта, которые подделывают чаще всего
Хозяйкам дали простые советы – как проверить качество купленного товара дома
Покупки в супермаркетах сильно истощают кошельки, но даже
высокие цены – не повод доверять
качеству продуктов, сообщает ИА DEITA.RU. О трех самых часто фальсифицируемых
продуктах питания рассказали россиянам.
Автор канала «Вилкин: рецепты и лайфхаки» в Яндекс.Дзен рассказал, как понять, что купленные продукты – ненатуральны, и никакой пользы для организма не принесут.
Первый продукт, который подделывают чаще всего, – творог. Проверить его качество можно дома: достаточно капнуть на него йод. Если творог не настоящий – он тут же станет синим.
Второй продукт – молоко. Разведите его в спирте в пропорции 1:2. Если молоко настоящее, то в стакане тут же появятся хлопья.
Третий продукт – белый рис. Его подделывают достаточно часто, и внешне отличить фальсификат невозможно. Состав такого «риса» - картофель и синтетические смолы. Проверить, настоящий ли у вас рис, легко: просто подожгите горсть. Если рис подделка, то вы увидите темный дым. Также появится характерный запах.
Ранее сообщалось о том, что Россельхознадзор выявил в мороженом из Приморья 300-разовое превышение количества бактерий.