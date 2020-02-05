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6 Декабрь 2019, 18:15

Названы 3 продукта, которые подделывают чаще всего

магазин, продукты, супермаркет, фрукты, овощи

Хозяйкам дали простые советы – как проверить качество купленного товара дома

Покупки в супермаркетах сильно истощают кошельки, но даже высокие цены – не повод  доверять качеству продуктов, сообщает ИА DEITA.RU. О трех самых часто фальсифицируемых продуктах питания рассказали россиянам.

Автор канала «Вилкин: рецепты и лайфхаки» в Яндекс.Дзен рассказал, как понять, что купленные продукты – ненатуральны, и никакой пользы для организма не принесут.

Первый продукт, который подделывают чаще всего, – творог. Проверить его качество можно дома: достаточно капнуть на него йод. Если творог не настоящий – он тут же станет синим.

Второй продукт – молоко. Разведите его в спирте в пропорции 1:2. Если молоко настоящее, то в стакане тут же появятся хлопья.

Третий продукт – белый рис. Его подделывают достаточно часто, и внешне отличить фальсификат невозможно. Состав такого «риса» - картофель и синтетические смолы. Проверить, настоящий ли у вас рис, легко: просто подожгите горсть. Если рис подделка, то вы увидите темный дым. Также появится характерный запах.

Ранее сообщалось о том, что Россельхознадзор выявил в мороженом из Приморья 300-разовое превышение количества бактерий.

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