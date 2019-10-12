telegr wh call

Новости

За разговоры в машине будут штрафовать на 5000 рублей

12 Октябрь 2019, 02:00

Названы 3 простых способа быстро прогреть машину зимой

12 Октябрь 2019, 01:15

Пенсию не начислят за службу в армии, декрет и болезнь

12 Октябрь 2019, 00:30

Минздрав нашел виновных в низких зарплатах врачей

11 Октябрь 2019, 23:45

Пособие по уходу за ребенком будут давать только неработающим

11 Октябрь 2019, 23:15

Сбербанк вмешивается в судебную систему России

11 Октябрь 2019, 22:45

Кабмин нарушил правила недавления на бизнес

11 Октябрь 2019, 22:15

Российские депутаты хотят узаконить кастрацию

11 Октябрь 2019, 21:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Названы 3 простых способа быстро прогреть машину зимой

Автомобили в пробке Зима Вечер Фары

Чтобы быстрее получить комфортную температуру воздуха в салоне, необходимо правильно настроить «печку», сообщает DEITA.RU.

Близятся серьезные минусовые температуры, так что многих водителей по утрам снова будет волновать один вопрос: как быстро прогреть салон авто. Эксперты дали 3 совета.

Прежде всего, необходимо перевести ручку климатической установки в красную зону. Так начнет работать именно «печка». Вместе с этим надо нажать кнопку рециркуляции воздуха – тогда система будет греть воздух из машины, а не ледяной с улицы.

Второй шаг – скорость обдува. Лучше оставить ее в среднем положении, чтобы все мощности не уходили на разгон воздуха по салону.

Третий шаг – направление воздушных потоков. Закройте бокове воздуховоды, а поток воздуха направьте только на лобовое стекло. Так в салон будет поступать максимально разогретый воздух от «печки».

Елена Миронова

Читайте также:

Водители узнали о 3 наглых разводах на заправках

Вот зачем опытные водители держат в машине соду

Россиянам разрешили возвращать б/у автомобили продавцу

Популярное

«Это просто беспредел»: Мэр Владивостока пошел против Путина

«Бедные, потому что много рожают»: совещание у Медведева

Синоптики озвучили неприятную новость

Народный синоптик сделал заявление о супертайфуне
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...