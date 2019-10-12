Названы 3 простых способа быстро прогреть машину зимой

Чтобы быстрее получить комфортную температуру воздуха в салоне, необходимо правильно настроить «печку», сообщает DEITA.RU.



Близятся серьезные минусовые температуры, так что многих водителей по утрам снова будет волновать один вопрос: как быстро прогреть салон авто. Эксперты дали 3 совета.

Прежде всего, необходимо перевести ручку климатической установки в красную зону. Так начнет работать именно «печка». Вместе с этим надо нажать кнопку рециркуляции воздуха – тогда система будет греть воздух из машины, а не ледяной с улицы.

Второй шаг – скорость обдува. Лучше оставить ее в среднем положении, чтобы все мощности не уходили на разгон воздуха по салону.

Третий шаг – направление воздушных потоков. Закройте бокове воздуховоды, а поток воздуха направьте только на лобовое стекло. Так в салон будет поступать максимально разогретый воздух от «печки».

Елена Миронова