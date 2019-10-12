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Названы 3 простых способа быстро прогреть машину зимой
Чтобы быстрее получить комфортную температуру воздуха в
салоне, необходимо правильно настроить «печку», сообщает DEITA.RU.
Близятся серьезные минусовые температуры, так что многих водителей по утрам снова будет волновать один вопрос: как быстро прогреть салон авто. Эксперты дали 3 совета.
Прежде всего, необходимо перевести ручку климатической установки в красную зону. Так начнет работать именно «печка». Вместе с этим надо нажать кнопку рециркуляции воздуха – тогда система будет греть воздух из машины, а не ледяной с улицы.
Второй шаг – скорость обдува. Лучше оставить ее в среднем положении, чтобы все мощности не уходили на разгон воздуха по салону.
Третий шаг – направление воздушных потоков. Закройте бокове воздуховоды, а поток воздуха направьте только на лобовое стекло. Так в салон будет поступать максимально разогретый воздух от «печки».
Елена Миронова