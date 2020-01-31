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Названы 3 пункта ПДД, которые необходимо переписать
Водители возмущены тем, что правила дорожного движения не
всегда точно отвечают на вопрос «как правильно», сообщает DEITA.RU.
Российские водители требуют переписать ряд пунктов ПДД – не ради отказа от штрафов. Как пишет журнал «За рулем», автомобилисты требуют четких и ясных трактовок закона.
1. Что такое газон
За парковку на газоне можно получить нехилый штраф – до 300 тысяч рублей для юридических лиц (а это те же каршеринги). Только вот ПДД не объясняет, что такое газон и чем он отличается от поросшей травой обочины.
2. Уступи дорогу
ПДД запрещает водителям начинать или продолжать движение, если при этом другие участники движения будут вынуждены изменить направление движения. Таким образом, этот пункт ПДД напрямую запрещает уступать дорогу машинам спецслужб – ведь чтобы их пропустить, водители жмутся в противоположную сторону, вытесняя другие авто из полосы.
3. Противотуманки
Сейчас ПДД сформулированы так, что не запрещают езду с противотуманными фарами днем и ночью вместо фар. Необходимо прописать условия, в которых их можно использовать – это только плохая видимость в светлое время суток.
Елена Миронова