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Названы 3 серьезные ошибки запуска двигателя в мороз

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Такими действиями можно вывести мотор из строя, сообщает DEITA.RU.

До серьезных заморозков осталось недолго, поэтому водителям стоит готовиться к ним. Автомеханик напомнил о трех грубых ошибкакх запуска двигателя в мороз.

Автозапуск

Эта функция, безусловно, очень удобная и экономит много времени. Однако в мороз ей лучше не пользоваться. Проблема в том, что система несколько раз пытается завести двигатель, при этом свечи заливаются, а аккумулятор садится.

Запуск без сцепления

Всегда зажимайте педаль сцепления на механической коробке передач при запуске двигателя. В противном случае нагрузка пойдет на только на аккумлятор, но и на КПП, в котором масло замерзло также, как и в двигателе.

Долгие попытки завести машину

Самая частая ошибка – долго прокручивать стартер. Эксперт советует не держать ключ повернутым дольше 10 секунд. Также не рекомендуется предпринимать более 3 попыток.

Еще один совет – прокрутить ключ не до конца – несколько секунд дать поработать бензонасосу.

Елена Миронова

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