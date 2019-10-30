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Названы 3 серьезные ошибки запуска двигателя в мороз
Такими действиями можно вывести мотор из строя, сообщает
DEITA.RU.
До серьезных заморозков осталось недолго, поэтому водителям стоит готовиться к ним. Автомеханик напомнил о трех грубых ошибкакх запуска двигателя в мороз.
Автозапуск
Эта функция, безусловно, очень удобная и экономит много времени. Однако в мороз ей лучше не пользоваться. Проблема в том, что система несколько раз пытается завести двигатель, при этом свечи заливаются, а аккумулятор садится.
Запуск без сцепления
Всегда зажимайте педаль сцепления на механической коробке передач при запуске двигателя. В противном случае нагрузка пойдет на только на аккумлятор, но и на КПП, в котором масло замерзло также, как и в двигателе.
Долгие попытки завести машину
Самая частая ошибка – долго прокручивать стартер. Эксперт советует не держать ключ повернутым дольше 10 секунд. Также не рекомендуется предпринимать более 3 попыток.
Еще один совет – прокрутить ключ не до конца – несколько секунд дать поработать бензонасосу.
Елена Миронова