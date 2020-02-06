Названы 3 схемы обмана в автосервисах

Ремонт автомобиля – дорогое удовольствие, так что многие нечистые на руку автосервисы придумали, как заработать на этом больше денег, сообщает ИА DEITA.RU. Помимо заработка с оплаты работ, мастера разработали 3 схемы дополнительного обогащения.



Способ 1 – не менять масло

Чтобы занять время и показать видимость деятельности, мастера откачивают из двигателя совсем немного масла, и столько же доливают свежего. Так они экономят дорогой расходник и получают полную сумму за услугу. Но вот автомобиль может долго не вынести такого обмана – масло просто перестанет выполнять свою функцию.

Способ 2 – не заметить поломку

Если сломалось что-то несущественное, датчик, например, то сервису невыгодно заниматься его заменой. Так что мошенники рассказывают владельцу авто о серьезной поломке, необходимости долгого и сложного ремонта. В итоге переплата со стороны владельца авто и выгода со стороны сервиса.

Способ 3 – сломать самому

Самый простой способ – во время замены свечей зажигания брызнуть на них автомобильное масло. Даже владельца позвать, чтобы своими глазами увидел, что двигатель работает неправильно. Получив деньги за ремонт агрегата, мастер просто протрет свечи от масла и все.