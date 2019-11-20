Названы 3 способа быстро открыть двери авто зимой

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Каждый автомобилист знает, как сильно двери могут примерзнуть после дождя или снегопада, сообщает DEITA.RU.

Смена сезонов – самое неприятное время для автомобилистов. Одна из проблем, с которой водители сталкиваются по утрам – примерзшие двери. Опытные водители дали три работающих совета.

Самый простой – перед тем, как оставить машину на парковке, откройте двери и дайте выровняться температуре в салоне и на улице. Так никакого примерзания точно не произойдет.

Еще один совет – протирать резинки на дверях тяпочкой – чтобы убрать конденсат, который и примерзает.

И, наконец, стоит периодически обрабатывать эти резинки силиконом. Спрей можно купить в любом автомагазине.

Елена Миронова

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