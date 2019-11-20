Новости
Названы 3 способа быстро открыть двери авто зимой
20 Ноябрь 2019, 02:45
ГИБДД остановили за тюнинг: как не лишиться прав
20 Ноябрь 2019, 02:00
Эксперт сказал, как купить квартиру и не попасть к мошенникам
20 Ноябрь 2019, 01:15
Врачи сказали, на сколько подорожают справки для водителей
20 Ноябрь 2019, 00:30
Серьезное ДТП произошло в столице
19 Ноябрь 2019, 23:45
Что ожидать от погоды в среду, сказали синоптики
19 Ноябрь 2019, 23:29
Владельцев животных ждут внеплановые проверки
19 Ноябрь 2019, 23:15
Обязательный ЕГЭ вводят в России
19 Ноябрь 2019, 22:45
Названы 3 способа быстро открыть двери авто зимой
Каждый автомобилист знает, как сильно двери могут примерзнуть
после дождя или снегопада, сообщает DEITA.RU.
Смена сезонов – самое неприятное время для автомобилистов. Одна из проблем, с которой водители сталкиваются по утрам – примерзшие двери. Опытные водители дали три работающих совета.
Самый простой – перед тем, как оставить машину на парковке, откройте двери и дайте выровняться температуре в салоне и на улице. Так никакого примерзания точно не произойдет.
Еще один совет – протирать резинки на дверях тяпочкой – чтобы убрать конденсат, который и примерзает.
И, наконец, стоит периодически обрабатывать эти резинки силиконом. Спрей можно купить в любом автомагазине.
Елена Миронова