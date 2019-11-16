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Названы 3 способа быстро разморозить воду в омывателе
В переходный период многие автолюбители сталкивались с такой
задачей, сообщает DEITA.RU.
Поздней осенью частенько случается такое – водитель залил в бачок омывателя обычную воду, а потом ударили морозы. Вода застыла, и помыть лобовое стекло невозможно. Опытные водители дали три совета.
Оставить машину на подземной парковке
Совет актуален для больших городов. Там вы точно найдете торговый центр-гигант с подземной парковкой. Пока будете гулять несколько часов по бутикам, вода оттает. Главное – сразу после выезда ее слить и заменить на незамерзайку.
Залить спирт
В бачок омывателя также можно залить незамерзайку или спирт поверх застывшей воды. Способ тоже не мгновенный – все равно надо будет проехать достаточно долго, чтобы лед в трубках растаял.
Нагреть феном
Если у вас есть переходник с 12В на 220В или просто мини-фен на батарейках. Можно нагреть горячим воздухом бачок и трубки. Так дело с разморозкой пойдет куда быстрее.
Елена Миронова