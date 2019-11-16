Названы 3 способа быстро разморозить воду в омывателе

В переходный период многие автолюбители сталкивались с такой задачей, сообщает DEITA.RU.



Поздней осенью частенько случается такое – водитель залил в бачок омывателя обычную воду, а потом ударили морозы. Вода застыла, и помыть лобовое стекло невозможно. Опытные водители дали три совета.

Оставить машину на подземной парковке

Совет актуален для больших городов. Там вы точно найдете торговый центр-гигант с подземной парковкой. Пока будете гулять несколько часов по бутикам, вода оттает. Главное – сразу после выезда ее слить и заменить на незамерзайку.

Залить спирт

В бачок омывателя также можно залить незамерзайку или спирт поверх застывшей воды. Способ тоже не мгновенный – все равно надо будет проехать достаточно долго, чтобы лед в трубках растаял.

Нагреть феном

Если у вас есть переходник с 12В на 220В или просто мини-фен на батарейках. Можно нагреть горячим воздухом бачок и трубки. Так дело с разморозкой пойдет куда быстрее.

Елена Миронова