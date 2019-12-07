Названы 3 способа использовать спирт в машине

Не всегда запах алкоголя в автомобиле – к неприятностям, сообщает DEITA.RU.



Все водители знают, что во время эксплуатации авто встречаются такие проблемы, которые сложно решить обычным способом. Эксперт портала «Автовзгляд» дал 3 совета по использованию спирта в авто.

Если окна потеют, резинки и уплотнители можно протирать салфеткой, смоченной спиртом. Одной протирки хватит примерно на неделю. Однако перед поездкой лучше проветрить салон.

Если ручки примерзают. Позаботиться о том, чтобы утром открыть двери, надо с вечера. Обработайте ручки спиртом: он уберет лишнюю влагу и не оставит следов на краске. Так вы сможете без проблем открыть машину с утра.

Чтобы не замерзли стеклоочистители. В межсезонье, когда морозы иногда приходят, а в бачке еще вода, стоит подготовиться к зиме. Рекомендуется слить воду, залить в бачок спирт и сразу же промыть им стекло. Так вы будете уверены, что вода в системе не замерзнет.

Елена Миронова