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Названы 3 способа использовать спирт в машине

машина, авто, транспорт, парковка

Не всегда запах алкоголя в автомобиле – к неприятностям, сообщает DEITA.RU.

Все водители знают, что во время эксплуатации авто встречаются такие проблемы, которые сложно решить обычным способом. Эксперт портала «Автовзгляд» дал 3 совета по использованию спирта в авто.

Если окна потеют, резинки и уплотнители можно протирать салфеткой, смоченной спиртом. Одной протирки хватит примерно на неделю. Однако перед поездкой лучше проветрить салон.

Если ручки примерзают. Позаботиться о том, чтобы утром открыть двери, надо с вечера. Обработайте ручки спиртом: он уберет лишнюю влагу и не оставит следов на краске. Так вы сможете без проблем открыть машину с утра.

Чтобы не замерзли стеклоочистители. В межсезонье, когда морозы иногда приходят, а в бачке еще вода, стоит подготовиться к зиме. Рекомендуется слить воду, залить в бачок спирт и сразу же промыть им стекло. Так вы будете уверены, что вода в системе не замерзнет.

Елена Миронова

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