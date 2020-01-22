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Названы 3 способа не привлечь внимание инспекторов ГИБДД
Даже если водитель не чувствует за собой греха, тратить
время на общение с инспекторов все равно не хочется, сообщает DEITA.RU.
Опытные водители составили список советов, которые гарантированно помогают спокойно проезжать мимо гаишников, чтобы те не обращали на авто внимания и не останавливали его. Советы опубликованы на портале «Автовзгляд».
Не паниковать
Если вы видите инспектора ГИБДД, не надо менять положение за рулем, резко пристегиваться, притормаживать, проверять фары, истерично прятать телефон в бардачок. Просто ведите себя нормально – паникой вы привлечете больше внимания.
Не менять направления
Если вы встретитесь взглядами с гаишником, не стоит резко снижать скорость и, тем более, перестраиваться. Так вы точно спровоцируете проверку.
Фары и номера
Держите в голове необходимость перед каждым выездом проверять выключение фар и чистоту номеров. Так вы избавите себя от пристального внимания всех гаишников.
Елена Миронова