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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Названы 3 способа не привлечь внимание инспекторов ГИБДД

ГИБДД

Даже если водитель не чувствует за собой греха, тратить время на общение с инспекторов все равно не хочется, сообщает DEITA.RU.

Опытные водители составили список советов, которые гарантированно помогают спокойно проезжать мимо гаишников, чтобы те не обращали на авто внимания и не останавливали его. Советы опубликованы на портале «Автовзгляд».

Не паниковать

Если вы видите инспектора ГИБДД, не надо менять положение за рулем, резко пристегиваться, притормаживать, проверять фары, истерично прятать телефон в бардачок. Просто ведите себя нормально – паникой вы привлечете больше внимания.

Не менять направления

Если вы встретитесь взглядами с гаишником, не стоит резко снижать скорость и, тем более, перестраиваться. Так вы точно спровоцируете проверку.

Фары и номера

Держите в голове необходимость перед каждым выездом проверять выключение фар и чистоту номеров. Так вы избавите себя от пристального внимания всех гаишников.

Елена Миронова

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