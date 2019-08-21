Многие в спешке не замечают таких уловок, сообщает DEITA.RU.



В супермаркеты мы, как правило, забегаем после работы или на выходных. Огромные тележки, усталость и большие очереди. Времени и желания следить за всем нет. А зря.

В Сети составили список из уловок, к которым прибегают сотрудники супермаркетов, чтобы завладеть нашими деньгами.

Подмена скидочной карты

Как правило, скидочные карты в супермаркетах накопительные. Бонусы копятся, а потом их можно списать. Кассир может «случайно» подменить вашу карту на чужую, только без бонусов. Доказать, что вашу карту украли практически невозможно.

Цена на ценнике отличается от озвученной на кассе

Согласитесь, сравнивать каждую цену, озвученную на кассе с той, которую вы видели в торговом зале на полках, невозможно. Этим и пользуются супермаркеты. Если разницу не заметят сразу – до оплаты, то сотрудники останутся в плюсе.

Товар по акции

На ценнике написано, что товар со скидкой, а на кассе выясняется, что уже нет. Это, как и предыдущую оплошность, называют случайностью. А вот если покупатель не обратит внимание на разные цены, то в плюсе останется снова магазин.

Елена Миронова