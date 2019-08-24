К сожалению, выявить обман на АЗС начинающему водителю будет сложно, сообщает DEITA.RU.



О том, как водителей обманывают на АЗС, ходят целые легенды. Однако опытные рулевые опытным путём выявили три действительно существующих способа обмана на колонках.

Меньше бензина

Даже общее число литров, напечатанное в чеке, не всегда соответствует действительности. Если недоливать в каждую машину хотя бы понемногу, то в копилочку заправки набежит огромная сумма.

Проще всего выявить обман, если заправлять пустой бак – когда лампочка горит уже давно. Так путём простых арифметических действий вы поймете, что в пустой бак объемом 40 литров никак не могли влезть 40,3 литра, напечатанные на чеке.

До полного

Лень часто заставляет водителей говорить заправщикам «до полного» и ждать окончания заправки у кассы попивая кофе. Только вот работники АЗС создают искусственную отсечку, сохраняя несколько ваших литров бензина.

Обман с дизелем

Все владельцы дизельных авто знают, что это топливо бывает двух видов: летнее и зимнее. Летнее из-за своих свойств дешевле зимнего, однако в межсезонье заправки часто продают именно его по цене зимнего дизтоплива.

Елена Миронова