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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Названы 3 вопроса инспектора ГИБДД, после которых надо включать камеру

Сафонов (ГИБДД)

Не всегда инспекторы честно выполняют свою работу

Опытный водитель поделился с общественностью своими лайфхаками – как обезопасить себя от лишения прав или штрафов за выдуманные нарушения ПДД, сообщает DEITA.RU. Советы опубликованы на канале «Автомания» в Яндекс.Дзен.

Первый вопрос – «Почему не пропустили пешехода». Если вы уверены, что помех пешеходам на зебре не создавали, доставайте телефон и фиксируйте разговор с инспектором ГИБДД на камеру. Возможно, это убережет вас от незаконного наказания ради «палочной системы».

Второй вопрос – «Покажите багажник». Многие знают, что смотреть, что в салоне или багажнике, инспектор может только при досмотре: а это оформленные документы и свидетели. Если вы дорожите временем, и хотите показать, что в багажнике, снимайте происходящее на камеру – мало ли что на уме у инспектора.

Третий вопрос – «Употребляли?». После него вас заставят дышать в трубочку – если вы уверены, что не пьяны, снимайте все на камеру. Это оградит вас от развода инспектором.

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