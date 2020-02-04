Названы 3 вопроса инспектора ГИБДД, после которых надо включать камеру

Опытный водитель поделился с общественностью своими лайфхаками – как обезопасить себя от лишения прав или штрафов за выдуманные нарушения ПДД, сообщает DEITA.RU. Советы опубликованы на канале «Автомания» в Яндекс.Дзен.



Первый вопрос – «Почему не пропустили пешехода». Если вы уверены, что помех пешеходам на зебре не создавали, доставайте телефон и фиксируйте разговор с инспектором ГИБДД на камеру. Возможно, это убережет вас от незаконного наказания ради «палочной системы».

Второй вопрос – «Покажите багажник». Многие знают, что смотреть, что в салоне или багажнике, инспектор может только при досмотре: а это оформленные документы и свидетели. Если вы дорожите временем, и хотите показать, что в багажнике, снимайте происходящее на камеру – мало ли что на уме у инспектора.

Третий вопрос – «Употребляли?». После него вас заставят дышать в трубочку – если вы уверены, что не пьяны, снимайте все на камеру. Это оградит вас от развода инспектором.