Новости
Названы 3 вопроса инспектора ГИБДД, после которых надо включать камеру
4 Февраль 2020, 01:15
Тайна радаров: как узнать муляж на дороге
4 Февраль 2020, 00:30
Власти подарят ветеранам смартфоны
3 Февраль 2020, 23:45
Крупная сеть супермаркетов отказалась от овощей из КНР
3 Февраль 2020, 23:15
Чиновниц, унизивших блокадников, уволили в Крыму
3 Февраль 2020, 22:45
Роспотребнадзор рассказал о новых заболевших вирусом в России
3 Февраль 2020, 22:15
Аптеки подняли цены в 35 раз из-за ажиотажа на эпидемии
3 Февраль 2020, 21:45
Российские власти придумали новую проблему для iPhone
3 Февраль 2020, 21:15
Названы 3 вопроса инспектора ГИБДД, после которых надо включать камеру
Не всегда инспекторы честно выполняют свою работу
Опытный водитель поделился с общественностью своими
лайфхаками – как обезопасить себя от лишения прав или штрафов за выдуманные
нарушения ПДД, сообщает DEITA.RU. Советы опубликованы на канале «Автомания» в
Яндекс.Дзен.
Первый вопрос – «Почему не пропустили пешехода». Если вы уверены, что помех пешеходам на зебре не создавали, доставайте телефон и фиксируйте разговор с инспектором ГИБДД на камеру. Возможно, это убережет вас от незаконного наказания ради «палочной системы».
Второй вопрос – «Покажите багажник». Многие знают, что смотреть, что в салоне или багажнике, инспектор может только при досмотре: а это оформленные документы и свидетели. Если вы дорожите временем, и хотите показать, что в багажнике, снимайте происходящее на камеру – мало ли что на уме у инспектора.
Третий вопрос – «Употребляли?». После него вас заставят дышать в трубочку – если вы уверены, что не пьяны, снимайте все на камеру. Это оградит вас от развода инспектором.