Названы 4 признака идеальной парковки

Только высококлассные водители способны на такое, сообщает DEITA.RU.



В современном мире уже недостаточно просто уметь ездить вперед и назад. В век, когда все парковочные места всегда заняты важно уметь парковаться как мастер.

Опытные водители составили список из 4 признаков идеальной парковки. Он опубликован на портале «АвтоВзгляд».

1. Свободный проход

Важно смотреть не только за тем, поместилась ли ваша машина, но и за тем, смогут ли пройти рядом с ней люди, в том числе, с коляской. Также важно проанализировать – не перекрыли ли вы выезд.

2. Ставить машину в шахматном порядке

Уважающие друг друга водители делают так: ставят машину пассажирской стороной к пассажирской стороне соседнего авто. Так можно будет не переживать за открытие двери и то, что сосед не сможет попасть в свое авто.

3. Занимать одно место

То ли от невнимательности, то ли от наплевательского отношения к другим многие водители бросат свои машины так, что те занимают сразу два парковочных места. Не стоит так делать – лучше потратить минуту, чтобы подравнять авто.

4. Парковаться по разметке

Разметки на парковках созданы специально для того, чтобы помогать водителям ставить авто ровно. Только вот многие такую помощь игнорируют. Старайтесь равняться на линии – они для того и созданы.

Елена Миронова