Названы 4 совета для быстрой очистки лобового стекла

Стремясь как можно быстрее начать поездку, водители совершают грубые ошибки, сообщает DEITA.RU.



Мороз после оттепели или дождь перед ночными заморозками – результат один: лобовое стекло покрылось коркой льда. Справиться с ней можно довольно быстро – эксперт «За рулем» дал советы и напомнил о главных ошибках.

Самый быстрый и самый дорогой способ – дистанционный запуск двигателя и включение обдува лобового стекла. Просто запустить и ждать дома в тепле. Минуса два – не все системы поддерживают дистанционные настройки печки и деньги, которые придется потратить на установку.

Второй способ – дедовский. Достать скребок и удалять наледь вручную. Можно найти скребки с подогревом – они подключаются к сети автомобиля и помогают топить лед.

Третий способ тоже подойдет тем, кто готов раскошелиться. Речь идет об установке электрообогрева стекла. Это дорого, но быстро.

Четвертый способ подойдет тем, кто никуда не торопится. Ззавести машину самостоятельно, включить печку, рециркуляцию воздуха по салону и обдув лобового. Теперь остается просто ждать.

Многие водители совершают ошибки при очистке лобового стекла от неледи.

Не стоит лить горячую воду на стекло. Можете получить трещины

Не надо брызгать «незамерзайку» на лобовое – появится еще больше льда

Не включайте дворники, пока стекло не оттает

Елена Миронова