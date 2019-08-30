Получить информацию о кадастровой цене своей недвижимости стало реально благодаря сайту Росреестра. Подробнее об этом рассказывает DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».

По словам специалистов ведомства, существует четыре несложных способа получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости для последующего вычисления налога на имущество. Во-первых, за справкой можно обратиться в МФЦ – лично или по электронной почте. Запрос будет обработан в течение пяти дней. Если время поджимает, то сотрудники Россреестра окажут вам услугу за два рабочих дня при обращении в ведомство через сайт.

Третий способ – обращение в ведомство в режиме онлайн через «личный кабинет», который также расположен на официальном сайте Россреестра. Нужно лишь авторизоваться через учетную запись портала Госуслуг и обратиться к сервису «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН».

Четвертый – обратиться к «Публичной кадастровой карте» или найти справочную информацию о своей недвижимости на главной странице сайта.

Отметим, что в 2019 году в закон «О государственной кадастровой оценке» были введены поправки о процедуре оценки кадастровой стоимости земли, домов, квартир и т.д.

Екатерина Цой