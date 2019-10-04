Названы 5 финансовых ошибок, которые не дают вам стать богатым

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Финансовые эксперты дали важные советы, сообщает DEITA.RU.
Не обязательно получать большую зарплату, чтобы накопить много денег. Финансовые экспперты уверены – важнее уметь правильно обращаться с деньгами. Они составили список из 5 частых ошибок в личных финансах, которые не дают стать богатыми
- не фиксировать траты
Только поняв, на что уходят деньги, можно скорректировать свои траты и отказаться от ненужных. Для ведения личных финансов есть много удобных приложений
- не откладывать в день понемногу
Отложить в день по 100 рублей – несложная практика. Это незаметно для вашего ежедневного бюджета, но через некоторое время даст возможность купить что-то нужное.
- ходить в магазин без списка покупок
Так есть все шансы купить много ненужного. Кроме того, стоит посещать супермаркеты только сытыми.
- не пользоваться картой с кэшбэком
Это способ копить, который не требует от вас никаких трудозатрат.
- не использовать свободное время для заработка
Даже при 8-часовом рабочем дне можно найти время на подработку. Например, в службе такси или начать монетизировать свое хобби.
Елена Миронова